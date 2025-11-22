Ричмонд
В Иркутске прокуратура добилась легализации труда для 16 работников

Руководитель организации в Ленинском районе не заключал трудовые договоры с сотрудниками.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прокуратура добилась легализации труда для 16 работников. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— Руководитель одной из организаций, зарегистрированных на территории Ленинского района областного центра не заключал трудовые договоры с сотрудниками, — уточнили в надзорном органе.

На основании выявленных нарушений прокуратурой было вынесено представление руководителю компании. Оно было рассмотрено и признано обоснованным.

Прокуратура добилась того, что 16 работников получили официальное трудоустройство.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что с 1 января в муниципальном транспорте столицы Приангарья повысят стоимость проезда. Теперь за одну поездку трамваях и троллейбусах и автобусах придется заплатить 37 рублей.