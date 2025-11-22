В Иркутске прокуратура добилась легализации труда для 16 работников. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
— Руководитель одной из организаций, зарегистрированных на территории Ленинского района областного центра не заключал трудовые договоры с сотрудниками, — уточнили в надзорном органе.
На основании выявленных нарушений прокуратурой было вынесено представление руководителю компании. Оно было рассмотрено и признано обоснованным.
Прокуратура добилась того, что 16 работников получили официальное трудоустройство.
