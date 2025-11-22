В Тульской области открыли новый комплекс для твердых коммунальных отходов

«В совокупности три комплекса по обращению с ТКО позволят обеспечить сортировку всех коммунальных отходов Тульской области и снизить количество мусора на захоронение. Отмечу, что все наши усилия направлены на достижение главной цели — обеспечение жителям комфортных условий проживания и снижение рисков негативного воздействия на экологию», — сказал первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства региона Михаил Пантелеев.