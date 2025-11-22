В Тульской области открыли новый комплекс для твердых коммунальных отходов

Новый индустриальный комплекс для обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) запустили в Узловском районе Тульской области, сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства региона. Такие объекты в нашей стране строят в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
Современное предприятие занимает площадь 31,5 га. За год там смогут перерабатывать 300 тыс. тонн мусора. Этот объект замыкает цикл сортировки всех ТКО в Тульской области.
Напомним, что это уже третий в регионе комплекс по обращению с твердыми коммунальными отходами. Два других находятся в Туле и Дубенском районе.
«В совокупности три комплекса по обращению с ТКО позволят обеспечить сортировку всех коммунальных отходов Тульской области и снизить количество мусора на захоронение. Отмечу, что все наши усилия направлены на достижение главной цели — обеспечение жителям комфортных условий проживания и снижение рисков негативного воздействия на экологию», — сказал первый заместитель губернатора Тульской области — председатель правительства региона Михаил Пантелеев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.