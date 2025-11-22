Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 22 ноя — Sputnik. Малайзийская компания заинтересована в сотрудничестве с производителями натуральных оздоровительных продуктов и биологически активных добавок, производимых в свободной экономической зоне Джизакской области. Перспективы сотрудничества обсуждались на встрече посла Узбекистана Каромиддина Гадоева и руководства ООО «Zomin Pharm» с управляющим директором малазийской компании «Biotropics Malaysia Berhad» Хализой Рамли, сообщает ИА «Дунё».
Малайзия планирует инвестировать в «зеленую» энергетику Узбекистана.
В ходе встречи стороны рассмотрели возможности совместного производства натуральных оздоровительных продуктов и ингредиентов (биологически активных добавок) для функциональных продуктов питания в Узбекистане.
В рамках первоначального этапа сотрудничества представитель «Zomin Pharm» подтвердил готовность создать все необходимые условия для упаковки производимых компанией в Джизакской области на территории СЭЗ «Zomin-Pharm» специальных стандартизированных экстрактов, полностью натуральных пищевых добавок, нутрицевтиков и ингредиентов для функциональных продуктов питания. Он выразил готовность организации совместного производства этих продуктов и в дальнейшем.
Узбекистан и Малайзия расширяют сотрудничество в сфере IT и цифровых технологий.
В свою очередь малазийская сторона заявила о намерении посетить Узбекистан в ближайшее время, чтобы ознакомиться с инвестиционной средой и деятельностью СЭЗ «Zomin-Pharm».
Компания также собирается изучить возможности совместной упаковки и последующего производства натуральных оздоровительных продуктов и биологически активных добавок, востребованных на региональном рынке.
«По итогам встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между ООО “Zomin Pharm” и компанией “Biotropics Malaysia Berhad” по реализации совместных инициатив и проектов в сфере пищевой и фармацевтической промышленности, включая поставку, упаковку, производство и реализацию продукции “Biotropics” в Узбекистан», — сообщили в агентстве.
Малайзийская компания, созданная в 2007 году, специализируется на производстве высококачественных натуральных оздоровительных продуктов на основе современных научных исследований различных трав и лекарственных растений. Продукция компании экспортируется в 35 стран мира.