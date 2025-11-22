Малайзийская компания готова организовать совместное производство БАДов в Узбекистане

В рамках первоначального этапа сотрудничества представитель «Zomin Pharm» подтвердил готовность создать все необходимые условия для упаковки производимых компанией в Джизакской области на территории СЭЗ «Zomin-Pharm» специальных стандартизированных экстрактов, полностью натуральных пищевых добавок, нутрицевтиков и ингредиентов для функциональных продуктов питания. Он выразил готовность организации совместного производства этих продуктов и в дальнейшем.