Эйсмонт: Лукашенко помиловал католических священников по просьбе Папы Римского

Пресс-секретарь белорусского лидера уточнила, что 20 ноября получили помилование два католических священнослужителя — Анджей Юхневич и Генрих Околотович. Священники были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства и иные преступления. При этом Наталья Эйсмонт рассказала, исходя из чего решение о помиловании было принято Александром Лукашенко.