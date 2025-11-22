Ричмонд
Эйсмонт: Лукашенко помиловал католических священников по просьбе Папы Римского

Наталья Эйсмонт сказала, что Папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Александром Лукашенко католические священники были помилованы по просьбе главы Ватикана, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

«Комсомолка» писала, что Александр Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны.

Пресс-секретарь белорусского лидера уточнила, что 20 ноября получили помилование два католических священнослужителя — Анджей Юхневич и Генрих Околотович. Священники были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства и иные преступления. При этом Наталья Эйсмонт рассказала, исходя из чего решение о помиловании было принято Александром Лукашенко.

— Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, — прокомментировала она.

Белорусский лидер, принимая решение о помиловании, руководствовался принципами милосердия и гуманизма, а также в целях развития отношений Беларуси со Святым Престолом. Также учитывалось состояние здоровья осужденных.

Еще Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом.

Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе.

Ранее говорилось о том, что Папа Римский может посетить Беларусь в 2026 году. А вот как ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на визит спецпосланника папы римского Льва XIV в Беларусь: «Очень рад, что вы вспомнили Беларусь».

Здесь мы писали, что известно про новые пригородные автобусы в Минске, которые пустили вместо маршруток после критики главы государства.

