Эйсмонт: Лукашенко помиловал католических священников по просьбе Папы Римского

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Александром Лукашенко католические священники были помилованы по просьбе главы Ватикана, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
«Комсомолка» писала, что Александр Лукашенко помиловал двух католических священников за преступления против страны.
Пресс-секретарь белорусского лидера уточнила, что 20 ноября получили помилование два католических священнослужителя — Анджей Юхневич и Генрих Околотович. Священники были осуждены за совершение тяжких и особо тяжких преступлений против государства и иные преступления. При этом Наталья Эйсмонт рассказала, исходя из чего решение о помиловании было принято Александром Лукашенко.
— Это решение было принято по просьбе Папы Римского Льва XIV при участии митрополита Иосифа Станевского в рамках жеста доброй воли, — прокомментировала она.
Белорусский лидер, принимая решение о помиловании, руководствовался принципами милосердия и гуманизма, а также в целях развития отношений Беларуси со Святым Престолом. Также учитывалось состояние здоровья осужденных.
Еще Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом.
Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе.
Ранее говорилось о том, что Папа Римский может посетить Беларусь в 2026 году. А вот как ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на визит спецпосланника папы римского Льва XIV в Беларусь: «Очень рад, что вы вспомнили Беларусь».
