В Казани закрыли ларек с шаурмой на 45 суток

Судебные приставы приостановили работу ларька по продаже шаурмы на улице Мавлютова в Казани. Решение о временном закрытии точки общепита принято на основании судебного акта, вынесенного за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Специалисты оперативно выехали на место, разъяснили владельцу порядок исполнения решения суда и опечатали помещение. Согласно постановлению, ларек будет оставаться закрытым в течение 45 суток. Контроль за соблюдением установленных ограничений осуществляет Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.
Подобные меры направлены на защиту прав потребителей и обеспечение безопасности пищевой продукции в городе.
Напомним, в Казани на улице Баумана закрыли отель и кафе «Ханума». Заведения под единым названием располагаются в историческом здании.