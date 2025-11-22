Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани закрыли ларек с шаурмой на 45 суток

Решение о временном закрытии точки общепита принято на основании судебного акта.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы приостановили работу ларька по продаже шаурмы на улице Мавлютова в Казани. Решение о временном закрытии точки общепита принято на основании судебного акта, вынесенного за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

Специалисты оперативно выехали на место, разъяснили владельцу порядок исполнения решения суда и опечатали помещение. Согласно постановлению, ларек будет оставаться закрытым в течение 45 суток. Контроль за соблюдением установленных ограничений осуществляет Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Татарстану.

Подобные меры направлены на защиту прав потребителей и обеспечение безопасности пищевой продукции в городе.

Напомним, в Казани на улице Баумана закрыли отель и кафе «Ханума». Заведения под единым названием располагаются в историческом здании.