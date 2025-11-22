В Новокуйбышевске благоустроили сквер по улице Свердлова

Сквер по улице Свердлова в Новокуйбышевске в Самарской области преобразили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации городского округа.
Специалисты, в частности, заменили асфальтовое покрытие на пешеходной дорожке и уложили тротуарную плитку на площадке у фонтана, который также модернизировали. Еще там обустроили детский игровой комплекс «Молекула», спортивную зону с уличными тренажерами и прорезиненным покрытием, установили скамейки и урны. А украсили территорию светодиодной композицией «Дерево».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.