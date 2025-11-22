В Новокуйбышевске благоустроили сквер по улице Свердлова

Специалисты, в частности, заменили асфальтовое покрытие на пешеходной дорожке и уложили тротуарную плитку на площадке у фонтана, который также модернизировали. Еще там обустроили детский игровой комплекс «Молекула», спортивную зону с уличными тренажерами и прорезиненным покрытием, установили скамейки и урны. А украсили территорию светодиодной композицией «Дерево».