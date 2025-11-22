Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эйсмонт: Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом

Пресс-секретарь Эйсмонт сказала, что по договоренности с Трампом Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко в развитие договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Эйсмонт пояснила, что решение о помиловании осужденных украинцев принималось в развитие достигнутых ранее договоренностей между президентами США и Беларуси по просьбе украинской стороны.

— Граждане Украины помилованы в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, — прокомментировала она.

Эйсмонт добавила, что белорусский президент помиловал, исходя из принципов гуманизма и в качестве жеста доброй воли, 31 гражданина Украины, которые совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

В комментарии, опубликованном 22 ноября, было сказано, что передача помилованных украинцев состоялась в этот же день.

— Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне, — пояснила пресс-секретарь главы Беларуси.

Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе.

Также пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников.

Недавно Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше