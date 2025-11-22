Эйсмонт: Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом

Президент Беларуси Александр Лукашенко в развитие договоренностей с президентом США Дональдом Трампом помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Эйсмонт пояснила, что решение о помиловании осужденных украинцев принималось в развитие достигнутых ранее договоренностей между президентами США и Беларуси по просьбе украинской стороны.
— Граждане Украины помилованы в целях создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, — прокомментировала она.
Эйсмонт добавила, что белорусский президент помиловал, исходя из принципов гуманизма и в качестве жеста доброй воли, 31 гражданина Украины, которые совершили уголовные преступления на территории Беларуси.
В комментарии, опубликованном 22 ноября, было сказано, что передача помилованных украинцев состоялась в этот же день.
— Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне, — пояснила пресс-секретарь главы Беларуси.
Кроме того, Наталья Эйсмонт сказала, что переговоры Беларуси с США находятся в активной фазе.
Также пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что Папа Римский просил Лукашенко помиловать двух католических священников.
Недавно Трамп выдвинул встречавшегося с Лукашенко Коула на пост спецпосланника США в Беларуси.