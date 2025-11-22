В деревне Тупаково Республики Башкортостан открыли спортивный клуб по самбо

Новый спортивный клуб «Тупак Самбо» открыли в деревне Тупаково в Республике Башкортостан в соответствии с целями государственной программы «Спорт России», сообщили в отделе образования администрации Абзелиловского района.
Современное учреждение появилось на месте бывшего детского сада. Специалисты полностью переоборудовали здание для занятий спортом. Туда закупили необходимый инвентарь и маты, также в клубе смонтировали современное освещение.
«Мы очень рады, что у детей и молодежи деревни Тупаково появился современный спортивный зал. Теперь у них есть все условия для занятий самбо, которое воспитывает не только силу и ловкость, но также характер, дисциплину и волю к победе», — отметил глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.