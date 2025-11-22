В деревне Тупаково Республики Башкортостан открыли спортивный клуб по самбо

«Мы очень рады, что у детей и молодежи деревни Тупаково появился современный спортивный зал. Теперь у них есть все условия для занятий самбо, которое воспитывает не только силу и ловкость, но также характер, дисциплину и волю к победе», — отметил глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев.