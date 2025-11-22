Гуманитарный груз доставили из Ростова в Горловку

Из Ростова-на-Дону в Горловку (ДНР) доставили гуманитарный груз. Об этом сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
В гуманитарной миссии приняла участие заместитель главы Ростова-на-Дону по социальным вопросам Виктория Чернышова. Поездка состоялась по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.
Виктория Анатольевна посетила местный социально-реабилитационный центр, в котором учреждении помогают детям, оказавшимся в трудной ситуации.
От имени ассоциации городов, входящих в ВАРМСУ, представители ростовской делегации передали ребятам учебное оборудование и развивающие пособия. Каждый ребенок получил сладкий подарок.
— Донская столица не остается в стороне и проявляет солидарность по отношению к горловчанам. Особенно важно проявить внимание и подарить тепло в преддверии Нового года, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
