Москвичей приглашают на встречи, посвященные диалогу поколений

Новый проект «Диалог поколений: услышать друг друга» запустили для участников центров московского долголетия, сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы. Поддержка людей старшего возраста отвечает целям и задачам национального проекта «Семья».
«Он (проект. — Прим. ред.) родился из актуального для старшего поколения запроса — найти общий язык со своими детьми и внуками. Ежедневно появляются новые технологии, тренды, трансформируется сам язык общения. Естественно, разные поколения реагируют на это по-разному, из-за чего нередко может возникнуть недопонимание. Наша задача — помочь близким людям заговорить на одном языке, научиться слушать друг друга», — сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Занятия будут проходить в 110 центрах московского долголетия до конца декабря. С участниками будут работать квалифицированные эксперты-психологи.
Курс состоит из трех тематических модулей. Один из них — «Искусство общения: услышать и быть услышанным». Слушатели поработают над развитием эмоционального интеллекта, научатся достигать взаимопонимания с близкими и эффективно доносить мысли как в личном разговоре, так и в переписке. Также программа включает блоки «“Серебряный” посредник: как разрешать споры и конфликты» и «Передаем опыт: наследие в действии». Каждый слушатель получит тетрадь с полезными материалами для закрепления материала.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.