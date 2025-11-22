Москвичей приглашают на встречи, посвященные диалогу поколений

Курс состоит из трех тематических модулей. Один из них — «Искусство общения: услышать и быть услышанным». Слушатели поработают над развитием эмоционального интеллекта, научатся достигать взаимопонимания с близкими и эффективно доносить мысли как в личном разговоре, так и в переписке. Также программа включает блоки «“Серебряный” посредник: как разрешать споры и конфликты» и «Передаем опыт: наследие в действии». Каждый слушатель получит тетрадь с полезными материалами для закрепления материала.