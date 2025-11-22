В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. Металлургов

Зона отдыха будет расширена за счёт территории, ранее предоставленной коммерсантам для размещения 18 торговых объектов. Соответствующие изменения муниципалитет вносит в проект комплексного благоустройства района.
Речь идёт о территории напротив дома № 78 ул. Маршала Ерёменко.
— По вышеуказанным местам с хозяйствующими субъектами заключены договоры на размещение. Срок действия договоров истекает 31 декабря 2026 года. При принятии решения о комплексном благоустройстве земельного участка, место на котором предусмотрено размещения нестационарного торгового объекта (киоска, павильона, торговой галереи) подлежит исключению, — говорится в проекте документа, с которым удалось ознакомиться редакции.
Бизнесменам, лишившимся торговых точек, муниципалитет планирует предоставить компенсационные места согласно утверждённым в городе правилам.
После завершения демонтажа павильонов здесь будут обустроены велодорожки, пешеходные тротуары, высажена зелёная изгородь, установлены скамейки, урны, установлены ограждения и световая инсоляция.
Также торговые точки исчезнут с территории у домов № 78А и № 78Б на ул. ул. Маршала Ерёменко.
Отметим, документ, утверждающий изменения в проект комплексного благоустройства Краснооктябрьского района, в настоящее время проходит финальный этап согласования.