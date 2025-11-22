В Волгограде снесут ларьки и павильоны на пр. Металлургов

— По вышеуказанным местам с хозяйствующими субъектами заключены договоры на размещение. Срок действия договоров истекает 31 декабря 2026 года. При принятии решения о комплексном благоустройстве земельного участка, место на котором предусмотрено размещения нестационарного торгового объекта (киоска, павильона, торговой галереи) подлежит исключению, — говорится в проекте документа, с которым удалось ознакомиться редакции.