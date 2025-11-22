Ричмонд
В зоопарк Удмуртии привезли самку краснокнижного белоплечего орлана

Общая численность этих птиц составляет до 5100 особей.

Самка белоплечего орлана, который занесен в Красную книгу России, прибыла в зоопарк Удмуртии из Ростова-на-Дону благодаря программе по восстановлению исчезающих видов. Сохранение редких животных — одна из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

«Встреча посетителей с этой величественной дамой состоится совсем скоро. Местом встречи будет самый большой купол зоопарка, где ее уже с нетерпением ждет прекрасный избранник. Надеемся, что нашей новой жительнице понравится у нас не меньше, чем в зоопарке Ростова-на-Дону», — рассказали в удмуртском зоопарке.

Общая численность этих птиц составляет от 4600 до 5100 особей. В основном они гнездятся вблизи водных источников — на нижнем течении крупных рек, морских побережьях, озерах и островах Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

