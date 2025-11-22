Ричмонд
В Татарстане открылся завод по производству газотурбинного оборудования

Предприятие оснащено комплексами лазерной наплавки, 3D-сканирования и собственной лабораторией неразрушающего контроля.

Новый завод «ЗГО» по производству и ремонту газотурбинного оборудования открылся в Татарстане, что отвечает задачам нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии», сообщили в министерстве промышленности и торговли республики.

Предприятие оснащено комплексами лазерной наплавки, 3D-сканирования и собственной лабораторией неразрушающего контроля. Мощности завода позволяют проводить полный цикл работ — от восстановления до производства критических компонентов «горячего тракта» для турбин таких компаний, как Siemens и General Electric.

Завод «ЗГО» входит в группу компаний «АМКОР». В торжественной церемонии его открытия приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов, первый замминистра промышленности и торговли республики Родион Карпов и другие.

Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

