В башкирской деревне Ярлыкапово открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в деревне Ярлыкапово Республики Башкортостан при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
В учреждении есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря. ФАП оснащен всем необходимым оборудованием.
«В ФАПе первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревень Кулукасово, Тирмен и Ярлыкапово, общей численностью населения 250 человек. Я очень рада, что у жителей появилась возможность проходить диспансеризацию, вакцинироваться от гриппа и других инфекций, а также получать необходимую медицинскую помощь в новом современном помещении», — отметила фельдшер Ляйсан Давлетшина.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.