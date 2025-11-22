В Подмосковье открыли крупнейший в России центр в сфере агротехнологий

Крупнейший в России научно-исследовательский центр в сфере агротехнологий открыли на территории городского округа Черноголовка в Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
На этой территории открыты несколько корпусов. Площадь главного из них — научно-исследовательского центра — превышает 25 тысяч квадратных метров.
Также там расположен отдельный корпус для высокотехнологичного комплекса искусственного климата «Биотрон». С помощью специального оборудования исследователи будут регулировать погодные условия для выращивания зелени из разных географических зон мира.
А в лабораториях химического кластера будут разрабатывать новые средства для борьбы с сорняками и вредителям. Это позволит увеличить количество и качество урожая отечественных сельхозпроизводителей.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.