В двух округах Курганской области отремонтировали мосты

Ремонт мостов провели в Далматовском и Юргамышском округах Курганской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства региона.
В Далматовском округе сооружение находится на 4-м километре дороги Далматово — Уксянское и ведет через реку Теча. Оно является переправой от окружного центра до деревень и сел округа. Во время работ там обновили опоры, асфальт на проезжей части, ограждение и многое другое.
Мост, отремонтированный на 9-м километре дороги «Иртыш — Юргамыш — Куртамыш» — Горохово — Ждановка в Юргамышском округе, находится в селе Горохово. Он нужен местным жителям, чтобы передвигаться внутри села. Там провели те же работы, что и на первом сооружении.
«Мосты соединяют берега, населенные пункты и людей. Нельзя допустить, чтобы часть жителей была отрезана от крупных центров, поэтому все мосты, находящиеся в ненормативном или аварийном состоянии, должны быть отремонтированы. В текущем году завершены работы на пяти мостовых сооружениях. Недавно введены в эксплуатацию мост через реку Чумляк в Сафакулевском округе и мост через реку Крутишка — в Варгашинском», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.