В двух округах Курганской области отремонтировали мосты

«Мосты соединяют берега, населенные пункты и людей. Нельзя допустить, чтобы часть жителей была отрезана от крупных центров, поэтому все мосты, находящиеся в ненормативном или аварийном состоянии, должны быть отремонтированы. В текущем году завершены работы на пяти мостовых сооружениях. Недавно введены в эксплуатацию мост через реку Чумляк в Сафакулевском округе и мост через реку Крутишка — в Варгашинском», — рассказал исполняющий обязанности директора департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Сергей Цуканов.