В 3-м микрорайоне Светотехстроя в Саранске обновили водопровод

Работы провели с помощью технологии, при которой не приходится разрушать асфальтовое покрытие.

Новый водопровод проложили в 3-м микрорайоне Светотехстрой в Саранске, сообщили в администрации главы и правительства Мордовии. Работы провели при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Общая протяженность обновленной водопроводной сети — около 3,7 км. Работы провели с помощью технологии горизонтально-направленного бурения, при которой не приходится разрушать асфальтовое покрытие. Специалисты проложили долговечные и экологически безопасные полиэтиленовые трубы. Дома в микрорайоне уже полностью переключили на новую сеть водоснабжения.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.