Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каждый пятый светофор Нижнего Новгорода станет «умным»

Однако, финансирование ИТС сокращено.

Источник: Аргументы и факты

На заседании комиссии городской думы по развитию дорожной сети и транспортной инфраструктуры было объявлено, что к концу года каждый пятый светофор в Нижнем Новгороде будет дооборудован.

Александр Белоусов, начальник отдела дорожного движения Центра развития транспортных систем, представил подробный доклад о ходе внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Нижегородской агломерации в текущем году.

Он особо подчеркнул, что процесс внедрения осуществляется поэтапно, и сейчас агломерация активно работает над достижением первого уровня ИТС, включающего создание центров управления дорожным движением, системы мониторинга общественного транспорта и унифицированной платформы управления. Все перечисленные компоненты уже успешно реализованы.

Центральным элементом ИТС выступает современная система управления светофорами. Как пояснил Белоусов, каждый «умный» светофор оснащён датчиками, камерами видеонаблюдения и контроллерами для дистанционного управления.

На сегодняшний день в Нижегородской агломерации уже модернизировано 75 светофоров, и в этом году планируется обновить ещё 39 единиц. Из запланированных к обновлению, 12 объектов уже функционируют.

Кроме того, в городе установлен 21 детектор транспортного потока, расположенный между светофорными объектами. Эти устройства анализируют скорость и интенсивность движения, что существенно поможет в координации работы светофоров и разработке более точной транспортной модели.

Однако, как сообщил Александр Белоусов, финансирование данного проекта на следующий год значительно сократится — с 270 до 79 миллионов рублей.

Такое сокращение существенно скорректировало планы по дальнейшей модернизации светофорных объектов. Хотя проектно-сметная документация была разработана для 57 объектов, работы будут выполнены лишь на 18 из них, в основном на Сормовском шоссе.