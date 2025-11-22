Каждый пятый светофор Нижнего Новгорода станет «умным»

На заседании комиссии городской думы по развитию дорожной сети и транспортной инфраструктуры было объявлено, что к концу года каждый пятый светофор в Нижнем Новгороде будет дооборудован.
Александр Белоусов, начальник отдела дорожного движения Центра развития транспортных систем, представил подробный доклад о ходе внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Нижегородской агломерации в текущем году.
Он особо подчеркнул, что процесс внедрения осуществляется поэтапно, и сейчас агломерация активно работает над достижением первого уровня ИТС, включающего создание центров управления дорожным движением, системы мониторинга общественного транспорта и унифицированной платформы управления. Все перечисленные компоненты уже успешно реализованы.
Центральным элементом ИТС выступает современная система управления светофорами. Как пояснил Белоусов, каждый «умный» светофор оснащён датчиками, камерами видеонаблюдения и контроллерами для дистанционного управления.
На сегодняшний день в Нижегородской агломерации уже модернизировано 75 светофоров, и в этом году планируется обновить ещё 39 единиц. Из запланированных к обновлению, 12 объектов уже функционируют.
Кроме того, в городе установлен 21 детектор транспортного потока, расположенный между светофорными объектами. Эти устройства анализируют скорость и интенсивность движения, что существенно поможет в координации работы светофоров и разработке более точной транспортной модели.
Однако, как сообщил Александр Белоусов, финансирование данного проекта на следующий год значительно сократится — с 270 до 79 миллионов рублей.
Такое сокращение существенно скорректировало планы по дальнейшей модернизации светофорных объектов. Хотя проектно-сметная документация была разработана для 57 объектов, работы будут выполнены лишь на 18 из них, в основном на Сормовском шоссе.