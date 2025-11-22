В городе Кувандыке Оренбургской области высадили 18 голубых елей

Жители города Кувандыка Оренбургской области высадили 18 голубых елей рядом со стадионом «Криолит». Подобные акции помогают в достижении целей нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Кувандыкского муниципального округа.
К доброму делу присоединились ребята из Движения первых, воспитанники и тренеры спортшколы, а также неравнодушные жители. Позже на новой площадке по улице Оренбургской планируется высадить еще 7 голубых елей.
Напомним, что ранее 300 молодых сосен появилось в регионе в поселке Тюльган. Деревья высадили во время акции «Сад памяти». Участники заложили сосновую аллею за автодорогой с пешеходным переходом, которая ведет к 5−6-му микрорайону Тюльгана.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.