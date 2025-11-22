На семинаре в Майкопе бизнесменам расскажут, как выстроить личный бренд

На встрече выступит коммерческий и исполнительный генеральный директор агентств LikeShock и Pritotskaya Event Елена Притоцкая. Она объяснит слушателям, что такое личный бренд и почему он важен для бизнеса, расскажет о стратегии его выстраивания. Также эксперт поделится с участниками семинара методами продвижения в социальных сетях, работы с репутацией и отзывами, разберет основные ошибки.