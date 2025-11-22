На семинаре в Майкопе бизнесменам расскажут, как выстроить личный бренд

Семинар «Личный бренд как основа для бизнеса. Продвижение в соцсетях» состоится 25 ноября в Майкопе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в региональном проектном офисе Адыгеи.
На встрече выступит коммерческий и исполнительный генеральный директор агентств LikeShock и Pritotskaya Event Елена Притоцкая. Она объяснит слушателям, что такое личный бренд и почему он важен для бизнеса, расскажет о стратегии его выстраивания. Также эксперт поделится с участниками семинара методами продвижения в социальных сетях, работы с репутацией и отзывами, разберет основные ошибки.
Семинар состоится в центре «Мой бизнес» по адресу: улица Пионерская, 324. Для участия в нем нужно зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.