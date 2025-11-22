В Калининграде после ремонта открыли три молодёжных клуба

Клуб на улице Кошевого предназначен для проведения первичной профилактической работы с подростками, находящимися в зоне риска. В музыкальной лаборатории на Мукомольной юные таланты смогут раскрыть свой творческий потенциал. А в городском пространстве для молодых семей наша молодёжь сможет общаться, обмениваться опытом и получать необходимую поддержку, — рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.