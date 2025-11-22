В Калининграде после ремонта открыли три молодёжных клуба. Заведения расположены на улицах Дзержинского, Мукомольной и Кошевого.
В этих пространствах отремонтировали входные группы и привели в порядок внутренние помещения. Кроме того, закупили оборудование для игр и занятий.
Клуб на улице Кошевого предназначен для проведения первичной профилактической работы с подростками, находящимися в зоне риска. В музыкальной лаборатории на Мукомольной юные таланты смогут раскрыть свой творческий потенциал. А в городском пространстве для молодых семей наша молодёжь сможет общаться, обмениваться опытом и получать необходимую поддержку, — рассказала глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда.
До конца 2025 года откроют ещё два клуба, где сейчас завершаются ремонтные работы. «Это позволит создать ещё больше возможностей для содержательного досуга, получения новых знаний и развития творческого потенциала», — подчеркнула глава администрации.
Всего в 2025 году привели в порядок восемь молодёжных пространств. Ещё для десяти закупили новое оборудование. На эти цели выделили 30 миллионов рублей.
В 2026 году запланирован масштабный ремонт Дома семьи на улице Леонова. На ремонт фасада, внутренних помещений и прилегающей территории в старом немецком здании направят 24 миллиона рублей.