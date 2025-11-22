Ричмонд
Учитель английского языка Еркин Уразаев из Братского района ушел в зону СВО

Летом 2025 года Еркин принял решение отправиться на фронт.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Учитель английского языка Еркин Уразаев, который преподает в Покоснинской школе Братского района ушел в зону специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональном правительстве.

— Летом 2025 года Еркин Уразаев принял решение отправиться на фронт. Он объяснил своим троим сыновьям и почти трём сотням учеников, что его совесть не позволяет ему оставаться в стороне, когда его товарищи сражаются за Родину, — уточнили в пресс-службе правительства.

Еркину 45 лет, он родился в Казахстане. Там же окончил национальный университет с красным дипломом по международным отношениям. Свою карьеру учителем иностранного языка он начал в 2022 году. Директор Юрий Хрипач отметил его трудолюбие и уважение со стороны учеников, родителей и коллег.