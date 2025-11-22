Учитель английского языка Еркин Уразаев из Братского района ушел в зону СВО

Еркину 45 лет, он родился в Казахстане. Там же окончил национальный университет с красным дипломом по международным отношениям. Свою карьеру учителем иностранного языка он начал в 2022 году. Директор Юрий Хрипач отметил его трудолюбие и уважение со стороны учеников, родителей и коллег.