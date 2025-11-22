На месте падения БПЛА в городе Миллерово работают экстренные службы

В городе Миллерово Ростовской области, на месте падения БПЛА, работают правоохранители и взрывотехники. Эту информацию 22 ноября опубликовали в группе VK АО «Донэнерго».
По данным компании, около полуночи из-за БПЛА оказались повреждены административное здание и спецтехника филиала АО «Донэнерго» Миллеровские межрайонные электрические сети.
— Выбиты стекла, частично повреждены кузова автомобилей. Персонал филиала не пострадал, — говорится опубликованном сообщении.
Напомним, ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что прошедшей ночью в ходе атаки БПЛА в городе Миллерово пострадали «административное здание и техника во дворе».
Всего же в течение прошедшей ночи в регионе ликвидировали 16 беспилотников. Воздушную атаку отразили в Усть-Донецком, Октябрьском сельском, Красносулинском, Шолоховском, Кашарском и Миллеровском районах.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.