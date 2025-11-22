Спасатели Башкирии напомнили об опасностях тонкого льда

безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см; прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша; на водоёмах, где нет ветра лёд появляется раньше; сначала замерзают озёра и пруды со стоячей водой, позже ледяной корочкой покрываются реки с течением, которое задерживает ледообразование.