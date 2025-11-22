Спасатели Башкирии напомнили об опасностях тонкого льда

По данным пресс-службы госкомитета РБ по ЧС, в рамках профилактической операции ежедневно совершаются рейды около водных объектов для информирования граждан, члены групп проводят разъяснительные беседы, уделяя особое внимание инструктажу детей.
С наступлением холодов возрастает риск происшествий на водоемах. По оперативным данным с сентября по ноябрь 2024 года на водоемах республики утонули 4 рыбака, в 2025 году — 2 рыбака.
Спасатели напоминают:
безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см; прочность льда ослаблена в устьях и притоках рек, местах быстрого течения, бьющих ключей, стоковых вод, районах произрастания водной растительности, деревьев, кустов и камыша; на водоёмах, где нет ветра лёд появляется раньше; сначала замерзают озёра и пруды со стоячей водой, позже ледяной корочкой покрываются реки с течением, которое задерживает ледообразование.
Ранее спасатели вытащили тонущую косулю из пруда в Башкирии.