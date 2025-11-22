В школе села Володино в Томской области открылся агротехкласс

«В прошлом году в двух городских школах мы совместно с Томским аграрным колледжем начали подготовку кадров для агросектора. В этом году, при поддержке Минсельхоза России, мы сделали следующий шаг: открыли первый профильный агротехнологический класс в сельской школе. Важно, что это не единовременная акция, а часть системной работы: агронаправление в районах развивается уже несколько лет через уроки технологии, внеурочную деятельность и проектную работу школьников», — отметила заместитель губернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.