В школе села Володино в Томской области открылся агротехкласс

Первый в Томской области агротехнологический класс открылся в школе села Володино при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.
«В прошлом году в двух городских школах мы совместно с Томским аграрным колледжем начали подготовку кадров для агросектора. В этом году, при поддержке Минсельхоза России, мы сделали следующий шаг: открыли первый профильный агротехнологический класс в сельской школе. Важно, что это не единовременная акция, а часть системной работы: агронаправление в районах развивается уже несколько лет через уроки технологии, внеурочную деятельность и проектную работу школьников», — отметила заместитель губернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева.
Класс оснащен современной лабораторией для анализа почв и растений, коллекциями семян, интерактивной панелью, ноутбуками и профессиональным тренажером-симулятором комбайна. Также оборудована гидропонная ферма, полетная зона, закуплены демонстрационные комплекты и конструктор учебного квадрокоптера. Практику учащиеся агротехкласса будут проходить на сельскохозяйственном предприятии «Белосток».
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.