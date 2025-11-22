Ричмонд
+14°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психологи госкомитета Башкирии по ЧС провели за год более 2 тысяч консультаций

Психологи экстренного ведомства Башкирии оказали помощь 2 тысячам жителей.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 22 ноября, отмечается День психолога. В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС поздравили всех специалистов, причастных к этой профессии и рассказали о своих штатных специалистах.

По данным ведомства, всего с начала 2025 года психологи госкомитета оказали более 2 тысяч консультаций. К ним можно обратиться за помощью, позвонив по номеру 112.

— Чаще всего люди обращаются с личными и семейными трудностями, а также за помощью в состоянии посттравматического стрессового расстройства, — говорится в сообщении пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.