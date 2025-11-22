Психологи госкомитета Башкирии по ЧС провели за год более 2 тысяч консультаций

Сегодня, 22 ноября, отмечается День психолога. В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС поздравили всех специалистов, причастных к этой профессии и рассказали о своих штатных специалистах.
По данным ведомства, всего с начала 2025 года психологи госкомитета оказали более 2 тысяч консультаций. К ним можно обратиться за помощью, позвонив по номеру 112.
— Чаще всего люди обращаются с личными и семейными трудностями, а также за помощью в состоянии посттравматического стрессового расстройства, — говорится в сообщении пресс-службы госкомитета Башкирии по ЧС.
