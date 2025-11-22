В поселке Исток Самарской области построили фельдшерско-акушерский пункт

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) построили в поселке Исток Самарской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в администрации Большечерниговского района.
В ФАПе есть кабинет фельдшера, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для хранения медикаментов и уборочного инвентаря. Жители поселка могут пройти там диспансеризацию, вакцинироваться и получить первичную медико-санитарную помощь в комфортных условиях.
«Новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Исток — это уже шестой вновь построенный в нашем районе [ФАП] в рамках реализации национального проекта. Параллельно со строительством у нас капитально ремонтируются и действующие учреждения здравоохранения — 4 офиса врача общей практики и 2 ФАПа», — отметил глава Большечерниговского района Алексей Акимов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.