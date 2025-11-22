Тольяттинский гастрофестиваль вышел в финал международной премии

Фестиваль участвует в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 тыс. до 1 млн человек». В этом году мероприятие прошло уже в пятый раз. Для гостей провели мастер-классы и презентации уникальных блюд средне-волжской кухни из рыбы.