Тольяттинский гастрофестиваль вышел в финал международной премии

Гастрономический фестиваль «Рыба Моя» в Тольятти Самарской области вошел в число финалистов Международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards, сообщили в администрации городского округа. Популяризация путешествий по России отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Фестиваль участвует в номинации «Лучшее событие в области гастрономического туризма в населенном пункте с численностью от 100 тыс. до 1 млн человек». В этом году мероприятие прошло уже в пятый раз. Для гостей провели мастер-классы и презентации уникальных блюд средне-волжской кухни из рыбы.
«Проекты-победители приглашены на общенациональный финал Международной премии Russian Event Awards 2025, который состоится 26−28 ноября в Нижнем Новгороде», — рассказали в управлении туризма администрации городского округа Тольятти.
В общей сложности в сезоне 2025 года на премию подали 473 проекта из 63 регионов России, Республики Беларусь и Южной Осетии. От Самарской области в финал прошли пять заявок.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.