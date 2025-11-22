Начальник ГАИ Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Из-за неблагоприятных погодных условий асфальт покрылся ледяной коркой, что может привести к возникновению дорожных аварий. В связи с этим начальник Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов призвал автомобилистов ограничить выезды на личном транспорте и воздержаться от поездок за город.
По его словам, если поездка неизбежна, то необходимо быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары. Элементарная невнимательность, а также пренебрежение правилами дорожного движения могут стать причиной ДТП.
Отмечается, что сотрудников Госавтоинспекции перевели на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности на дорогах, мониторинга ситуации. Они готовы оказать помощь участникам дорожного движения.
