Строительство морского вокзала в Пионерском завершат в 2027 году

Компания «Геоизол», которая занималась реконструкцией променада и строительством берегозащитных сооружений в Светлогорске, оказалась вовлечена сразу в несколько конфликтов из-за срыва сроков. Власти расторгли с ней контракты на сумму более 6,7 млрд рублей и подали иски на 3,3 млрд. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга должен рассмотреть дело о банкротстве подрядчика.