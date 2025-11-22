Строительство морского вокзала в Пионерском завершат в 2027 году

Контракт на обустройство этой инфраструктуры ранее заключили с компанией «Геоизол», его стоимость составляла 2,7 млрд рублей. Однако в настоящий момент исполнение контракта прекращено.
Строительство терминального комплекса в Пионерском также перенесено на 2027 год. Работы ведёт «Морспасслужба» по контракту стоимостью 8,5 млрд рублей. Этот проект включает создание полноценной инфраструктуры для пассажирского и круизного обслуживания.
Компания «Геоизол», которая занималась реконструкцией променада и строительством берегозащитных сооружений в Светлогорске, оказалась вовлечена сразу в несколько конфликтов из-за срыва сроков. Власти расторгли с ней контракты на сумму более 6,7 млрд рублей и подали иски на 3,3 млрд. В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга должен рассмотреть дело о банкротстве подрядчика.
Строительство морского вокзала остаётся ключевым инфраструктурным проектом Пионерского, а перенос сроков связан с необходимостью корректировки подрядных обязательств и привлечения новых исполнителей.