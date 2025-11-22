В Воронеже завершают строительство поликлиники на 300 посещений в смену

Поликлиника на 300 посещений в смену в Воронеже готова уже на 90%, сообщили в областном министерстве строительства. Объект возводят в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Новый корпус городской поликлиники № 22 возводят в микрорайоне Масловка. Сейчас на стройплощадке завершаются отделочные работы, монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. В планах обустроить системы охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения, благоустроить прилегающую территорию.
На первом этаже нового медучреждения разместят вестибюль, гардероб, регистратуру, картохранилище и помещения для оказания неотложной помощи. На втором и третьем — лечебно-диагностическое отделение, стоматологию, лабораторию, рентгенологический, физиотерапевтический и маммографический кабинеты. А четвертый этаж предназначен для административных помещений, конференц-зала и комнаты психологической разгрузки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.