В Башкирии пройдет акция против незаконной вырубки новогодних елей

Мероприятия проводятся в поддержку целей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Напомним, что в соответствии с законодательством за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду.