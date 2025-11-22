Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пройдет акция против незаконной вырубки новогодних елей

С 24 ноября по 8 января в республике пройдет операция «Ель-2025» по защите хвойных деревьев от незаконной вырубки.

Источник: Getty Images via Unsplash+

Лесные инспекторы и правоохранители организуют круглосуточные патрулирования, сообщают в Минлесхозе РБ.

Рейды организуют как в лесных массивах, так и в местах продажи новогодних деревьев.

Мероприятия проводятся в поддержку целей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Напомним, что в соответствии с законодательством за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду.

В случае, если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей, действия нарушителя могут повлечь за собой уголовную ответственность по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.