В Башкирии пройдет акция против незаконной вырубки новогодних елей

Лесные инспекторы и правоохранители организуют круглосуточные патрулирования, сообщают в Минлесхозе РБ.
Рейды организуют как в лесных массивах, так и в местах продажи новогодних деревьев.
Мероприятия проводятся в поддержку целей федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Напомним, что в соответствии с законодательством за незаконную вырубку деревьев предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сумма штрафов может достигать 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушитель будет обязан возместить ущерб, причиненный лесному фонду.
В случае, если сумма ущерба превышает 5 тысяч рублей, действия нарушителя могут повлечь за собой уголовную ответственность по статье «незаконная рубка лесных насаждений». Максимальное наказание по этой статье может достигать шести лет лишения свободы.