​В Петербурге безымянные скверы и бульвары получили официальные названия

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о присвоении наименований нескольким безымянным территориям зелёных насаждений общего пользования.

Источник: Официальный сайт Городской администрации Санкт-Петербурга

Решение принято с учётом рекомендаций Топонимической комиссии от декабря 2024 года и апреля 2025-го, сообщили в Смольном.

В Московском районе бульвару на Пулковском шоссе — от площади Победы до Дунайского проспекта — присвоено название бульвар Ленинградской Победы.

В Сестрорецке наименование получили два сквера. Территория у дома № 46 по улице Володарского названа в честь участника обороны Ленинграда и Сестрорецка Анатолия Осовского. Сквер между домом № 10 по улице Коммунаров и домом № 16 по Морской улице теперь носит имя Петра Авенариуса — основателя Сестрорецкого курорта и создателя Приморской железной дороги.

В Адмиралтейском районе сквер на углу Лоцманской улицы и набережной Пряжки получил имя лоцмана Фёдора Трофимова, который в 1941 году предотвратил блокирование Морского канала подорвавшимся на мине судном. Бульвар на набережной Крюкова канала назван бульваром Архитектора Чевакинского, а сквер во дворе дома № 2 по Измайловскому проспекту — Гарновским.

Во Фрунзенском районе названия присвоены четырём скверам. Территория западнее дома № 233 по Лиговскому проспекту стала сквером Архитектора Аплаксина. Сквер у дома № 47 по Тамбовской улице получил имя графини Паниной. Участок у дома № 14 по Курской улице назван сквером Алые Паруса, а территория южнее дома № 25 по Пражской улице — Ивовым сквером.

