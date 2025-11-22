​В Петербурге безымянные скверы и бульвары получили официальные названия

В Сестрорецке наименование получили два сквера. Территория у дома № 46 по улице Володарского названа в честь участника обороны Ленинграда и Сестрорецка Анатолия Осовского. Сквер между домом № 10 по улице Коммунаров и домом № 16 по Морской улице теперь носит имя Петра Авенариуса — основателя Сестрорецкого курорта и создателя Приморской железной дороги.