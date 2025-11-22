Ричмонд
В селе Суворово в Крыму отремонтируют участок дороги

Протяженность обновляемого отрезка составляет 0,8 км.

Участок дороги в селе Суворово Республики Крым в направлении к трассе Симферополь — Красноперекопск — граница с Херсонской областью приведут в нормативное состояние при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.

Протяженность обновляемого отрезка — 0,8 км. Сейчас специалисты укладывают новый асфальт на проезжей части, после чего там нанесут разметку и установят знаки. Также мастера уже обустроили тротуары. Отмечается, что работы на этой дороге повысят транспортную доступность к Джан-Гельскому орнитологическому заказнику и песчаным пляжам Каркинитского залива.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.