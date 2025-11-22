В селе Суворово в Крыму отремонтируют участок дороги

Протяженность обновляемого отрезка — 0,8 км. Сейчас специалисты укладывают новый асфальт на проезжей части, после чего там нанесут разметку и установят знаки. Также мастера уже обустроили тротуары. Отмечается, что работы на этой дороге повысят транспортную доступность к Джан-Гельскому орнитологическому заказнику и песчаным пляжам Каркинитского залива.