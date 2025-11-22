Ричмонд
+15°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фигуристка с Урала завоевала бронзу на этапе Гран‑при России среди юниоров

В своем выступлении спортсменка исполнила элемент повышенной сложности — тройной аксель.

Елизавета Лабутина из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на этапе Гран‑при России по фигурному катанию среди юниоров, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Соревнования стали важной частью подготовки спортивного резерва страны, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».

В своем выступлении фигуристка исполнила элемент повышенной сложности — тройной аксель. В турнирной таблице после короткой программы она занимала пятую строчку, а по результатам произвольного катания поднялась на вторую. В итоге спортсменка обновила личный рекорд на 25 баллов.

«Моя самая главная и единственная цель — стать мастером спорта», — поделилась Елизавета Лабутина.

Фигуристка является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» в Нижнем Тагиле. К состязаниям она готовилась под руководством тренера Антона Киселева.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.