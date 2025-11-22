Фигуристка с Урала завоевала бронзу на этапе Гран‑при России среди юниоров

Елизавета Лабутина из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на этапе Гран‑при России по фигурному катанию среди юниоров, сообщили в управлении по развитию физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города. Соревнования стали важной частью подготовки спортивного резерва страны, что отвечает задачам государственной программы «Спорт России».
В своем выступлении фигуристка исполнила элемент повышенной сложности — тройной аксель. В турнирной таблице после короткой программы она занимала пятую строчку, а по результатам произвольного катания поднялась на вторую. В итоге спортсменка обновила личный рекорд на 25 баллов.
«Моя самая главная и единственная цель — стать мастером спорта», — поделилась Елизавета Лабутина.
Фигуристка является воспитанницей спортивной школы олимпийского резерва «Юпитер» в Нижнем Тагиле. К состязаниям она готовилась под руководством тренера Антона Киселева.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.