МЧС по Башкирии: ограничения движения на дорогах республики сняты

По данным МЧС по Башкирии проезд свободен на участках трассы Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 205 км), на участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 223 по 249 км) и Белорецк — Учалы — Миасс (с 1 по 24 км).