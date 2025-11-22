Ричмонд
МЧС по Башкирии: ограничения движения на дорогах республики сняты

В Башкирии сняты все ограничения движения на региональных трассах.

Источник: Комсомольская правда

С 15:00 часов 22 ноября в Башкирии сняты ограничения для движения грузовых и пассажирских транспортных средств, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Ранее из-за неблагоприятных погодных условий в Архангельском и Белорецком районах Башкирии было ограничено движение по нескольким участкам региональных автомагистралей. Причиной вводимых ограничений в экстренном ведомстве называли гололедицу и снег с дождем.

По данным МЧС по Башкирии проезд свободен на участках трассы Уфа — Инзер — Белорецк (с 67 по 205 км), на участке трассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск (с 223 по 249 км) и Белорецк — Учалы — Миасс (с 1 по 24 км).

