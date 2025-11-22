Милиция сказала, что случилось с погибшим под Березино подростком, которого искала вся страна

В милиции рассказали, что случилось с погибшим под Березино подростком, которого искала вся страна, пишет БелТА.
Напомним, 14-летний Максим Зенькович уехал из деревни Карбовское на велосипеде 8 ноября и пропал.
«Комсомолка» писала, как велись поиски ребенка под Березино, в которых на шестые сутки участвовали тысячи — работали МЧС, милиция, лесники, водолазы, подводные охотники, поисковики: «Подключились экстрасенсы, зону поисков расширили». К сожалению, 13 ноября пропавший под Березино 14-летний Максим Зенькович был найден мертвым.
Как установили правоохранители, сначала мальчик потерял ориентацию на местности, после его что-то напугало, и он стал двигаться наугад.
— На испуг указывает тот факт, что земля в той зоне была изрыта дикими животными, — прокомментировал замначальника УВД Миноблисполкома — начальник криминальной милиции Сергей Якубель.
Далее мальчик попал в крайне труднопроходимую и заболоченную местность, где погиб.
В милиции отметили, что во время поисков сотрудниками Березинского РОВД на лодке отрабатывались труднодоступные разливы. Но ключевая находка была найдена только на пятый день — отпечаток протектора обуви в торфянике рядом с деревней Нестеровка.
Следы пропавшего мальчика были найдены на пятый день. Фото: архив «Мiнская праўда».
Когда фото следа изучили эксперты-трасологи выяснилось, что он может принадлежать обуви ребенка. Это позволило сузить круг поисков, а потом найти велосипед мальчика.
— За весь период поисков было найдено около 15 следов, которые привлекли особое внимание поисковых групп: следы от велосипедов, похожие отпечатки обуви. Каждый такой след требовал перенаправления сил, личного состава и волонтеров для его отработки, — уточнил Якубель.
Начальник криминальной милиции добавил, что в первые дни поисков в приоритете был лесной массив вокруг деревни Нестеровка, так как на это указывала исходная оперативная информация.
Уже со второго дня поисков параллельно начали стали отрабатываться иные версии и локации: близлежащие деревни, заброшенные здания, колодцы, болота и т.д.
— Труднодоступные участки проверяли с помощью лодок и квадрокоптеров, так как пешие группы не могли туда добраться. Не исключались версии криминального исчезновения, ДТП, — констатировал он.
Позже СК опубликовал видео и заявил о проверке по факту гибели пропавшего школьника под Березино: «Изъяты образцы воды и грунта, велосипед, назначена экспертиза».
Также и судэксперты озвучили выводы экспертизы о причинах смерти подростка под Березино.
