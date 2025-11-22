Омичей предупредили об экстремальных геомагнитных бурях

Жителей Омской области, чувствительных к изменениям погоды и геомагнитного фона, ожидает сложный период: с 23 ноября и до конца месяца регион окажется под влиянием серии магнитных бурь интенсивностью от 3 до 5 баллов по пятибалльной шкале. Такие мощные геомагнитные возмущения могут значительно повлиять на самочувствие.
Специалисты предупреждают: в эти дни у метеозависимых омичей возможны головные боли, резкие скачки артериального давления, нарушения сна, общая слабость, раздражительность и ухудшение самочувствия. Особенно уязвимы люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем, а также пожилые и подростки.
Врачи рекомендуют избегать физических и эмоциональных перегрузок, строго соблюдать режим сна и отдыха, не прерывать приём назначенных лекарств — особенно гипотензивных, пить в течение дня достаточное количество воды и при ухудшении состояния немедленно обращаться за медицинской помощью, не прибегая к самолечению. Также в этот период нежелательно планировать важные мероприятия, сдавать экзамены или принимать серьезные решения — реакция организма может быть непредсказуемой.
Ранее мы писали, что в Омской области зафиксировано 190 случаев задержек с выдачей лекарств льготникам.