Омичей предупредили об экстремальных геомагнитных бурях

Врачи рекомендуют избегать физических и эмоциональных перегрузок, строго соблюдать режим сна и отдыха, не прерывать приём назначенных лекарств — особенно гипотензивных, пить в течение дня достаточное количество воды и при ухудшении состояния немедленно обращаться за медицинской помощью, не прибегая к самолечению. Также в этот период нежелательно планировать важные мероприятия, сдавать экзамены или принимать серьезные решения — реакция организма может быть непредсказуемой.