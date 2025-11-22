Ричмонд
В Самаре умер президент ОСК Андрей Раздъяконов

В Самаре 23 ноября простятся с руководителем Объединенной страховой компании.

Источник: АО "Объединенная страховая компания"

Стало известно о смерти президента АО «Объединенная страховая компания» Андрея Раздъяконова, который руководил ей с 2003 года. Печальная новость опубликована в группе компании ВКонтакте.

«Он оставил нам не только успешную, финансово устойчивую компанию с безупречной репутацией, но и главное наследие — сильную, сплоченную команду и культуру взаимного уважения», — говорится в некрологе.

Коллеги выразили соболезнования родным и близким покойного.

Прощание с Андреем Раздъяконовым пройдет в воскресенье, 23 ноября, в Похоронном доме на улице Борской, 108, корпус 1. Проводить его в последний путь можно будет с 09.00 до 11.00, а на 09.30 запланировано отпевание.