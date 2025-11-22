Ричмонд
Росавиация: технически Платов готов к открытию

По заявлению главы Росавиации Дмитрия Ядрова, все российские аэропорты, которые закрыты с 2022 года, в том числе и ростовский «Платов» технически уже готовы к открытию.

У нас все временно закрытые аэропорты готовы к открытию. Единственный приоритет — обеспечение безопасности полетов.

рассказал Дмитрий Ярдов

Как передает его слова ТАСС, окончательное решение о возобновлении работы аэропортов принимает не Росавиация, а Минобороны. И только после принятия соответствующего решения ведомство может начать формальный процесс по открытию аэропорта для рейсов гражданских воздушных судов.

По мнению подписчиков сообщества в ВК «Городского репортера», до Нового года аэропорт «Платов» не откроют. Так ответила 80% принявших участие в голосовании.

Напомним, что на сегодняшний день в стране приостановили работу восемь аэропортов: в Ростове-на-Дону, Липецке, Воронеже, Курске, Брянске, Белгороде, Симферополе и Анапе.