Штурм автобусов в Балтрайоне: власти Калининграда объяснили, почему ситуация не изменится

В Калининграде невозможно увеличить число автобусов из-за дефицита водителей. Об этом сообщили в администрации города на официальной странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Один из жителей пожаловался, что по утрам из южной части города невозможно выехать.
«Каждое утро автобусы штурмуют, половина людей остаются на остановке», — подчеркнул калининградец, отметив, что в последнее время в районе появилось много нового жилья. — Там же находятся две поликлиники. Обращения в транспортный комитет города должного внимания не приносит. Каждое утро — это крик души. Помогите!".
В администрации Калининграда объяснили, из-за чего жители испытывают неудобства.
«По информации комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры, основные причины — перегруженность улиц из-за высокого уровня автомобилизации, историческая планировка города, разделённого Преголей и железной дорогой, а также нехватка водителей у пассажирских предприятий, — рассказали чиновники. — Для создания преимущества общественному транспорту выделяем полосы, обновляем трамвайные пути, закупаем новые автобусы и троллейбусы, до конца года 42 светофора заработают с учётом интенсивности потоков по времени суток и дням недели».
Представители горадминистрации заявили, что в Калининграде продолжается ремонт и реконструкция уличной сети для увеличения её пропускной способности. В частности, «Калининград-ГорТранс» два года готовит и трудоустраивает водителей и якобы сумел сократить кадровый дефицит.
«По мере создания резерва водителей будем рассматривать возможность передать проблемные частные маршруты. Пока увеличить число транспорта не представляется возможным из-за дефицита водителей», — отметили в администрации города.
В Центральном районе Калининграда не получится пустить дополнительный транспорт взамен трамвая № 5, который не курсирует из-за ремонта рельсов.