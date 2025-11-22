Штурм автобусов в Балтрайоне: власти Калининграда объяснили, почему ситуация не изменится

«Каждое утро автобусы штурмуют, половина людей остаются на остановке», — подчеркнул калининградец, отметив, что в последнее время в районе появилось много нового жилья. — Там же находятся две поликлиники. Обращения в транспортный комитет города должного внимания не приносит. Каждое утро — это крик души. Помогите!".