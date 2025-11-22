Ричмонд
Глава СК взял на контроль дело о нападении собак на девочку в Каменске-Шахтинском

Глава СК России потребовал завести дело из-за нападения собак на ребенка в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области после нападения стаи собак на девятилетнюю девочку намерены возбудить уголовное дело. Об этом распорядился председатель СК России Александр Бастрыкин. Детали сообщает информационный центр федерального Следкома.

Инцидент с нападением животных на ребенка произошел в ноябре 2025 года в Каменске-Шахтинском. Девочка в тот момент возвращалась домой с тренировки, в итоге ей потребовалась медицинская помощь.

После случившегося мать пострадавшей школьницы связалась с компетентными органами, но результатов не последовало. Тогда женщина обратилась в приемную главы СК. Известно, что ранее донские следователи ранее начали процессуальную проверку.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, — прокомментировали в информационном центре СК.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

