В Воронежской области завершилась экологическая акция «Сохраним лес»

Финальное мероприятие акции «Сохраним лес», которая проводится в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», состоялось на территории Бутурлиновского лесничества. Воронежской области, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.
Участие в акции приняли школьники и учителя Песковской средней школы Павловского района, лесные пожарные, а также сотрудники лесной охраны Бутурлиновского лесничества. Они высадили 2,5 тыс. сеянцев дуба черешчатого на месте вырубленных деревьев. Площадь этой зоны составляет 0,6 га.
«Подобные акции играют важную роль в экологическом воспитании молодежи, формируя у них ответственное отношение к природе. Практическое участие в восстановлении леса повышает экологическую грамотность и осознание ценности природных ресурсов», — подчеркнул директор Бутурлиновского лесничества. Василий Елисеев.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.