Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели

«Перед вами на фото упитанный, довольный жизнью кот по имени Геркулес. В июне мы вместе с дочкой взяли котенка из приюта», — сообщил Мудров.
По словам главы Городца, питомцу потребовалось время, чтобы привыкнуть к новым хозяевам и начать им доверять. Мудров призвал подписчиков быть человечными, добрыми и творить хорошее с чистым сердцем.
Ранее выяснилось, что живодера в шинели отправили на психиатрическую экспертизу. Истощенных животных и останки умерших нашли в его квартире еще весной. Тогда было возбуждено уголовное дело. Однако, как следует из информации на сайте Советского райсуда, меру пресечения для фигуранта так и не избрали. При этом изможденных животных обнаружили еще и у матери живодера.