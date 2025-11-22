Глава Городца приютил котенка из квартиры живодера в шинели

Ранее выяснилось, что живодера в шинели отправили на психиатрическую экспертизу. Истощенных животных и останки умерших нашли в его квартире еще весной. Тогда было возбуждено уголовное дело. Однако, как следует из информации на сайте Советского райсуда, меру пресечения для фигуранта так и не избрали. При этом изможденных животных обнаружили еще и у матери живодера.