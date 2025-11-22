Освятили «проклятое кресло»: новый ректор УралГУФК пригласил в вуз челябинского священника

Напомним, кресло ректора УралГУФК журналисты окрестили, как «проклятое». Дело в том, что руководители уходили с высокого поста далеко не «по своей воле». Сразу несколько ректоров, один за другим были уволены с этой должности по обвинениям в коррупции. Последним стал и.о. ректора Евгений Черепов, на которого было заведено уголовное дело за взятки.