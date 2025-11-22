Освятили «проклятое кресло»: новый ректор УралГУФК пригласил в вуз челябинского священника

На днях в УралГУФК назначили нового руководителя. Исполняющим обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры по приказу министра спорта России стал Виталий Игнатенко.
Виталий Иванович — кандидат технических наук. До этого работал проректором по образовательной деятельности и молодежной политике Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского в городе Норильск и начальником управления образовательной политики Донского государственный технический университет в городе Ростов-на-Дону.
Напомним, кресло ректора УралГУФК журналисты окрестили, как «проклятое». Дело в том, что руководители уходили с высокого поста далеко не «по своей воле». Сразу несколько ректоров, один за другим были уволены с этой должности по обвинениям в коррупции. Последним стал и.о. ректора Евгений Черепов, на которого было заведено уголовное дело за взятки.
Вероятно, чтобы снять такое «проклятие» сегодня утром, 22 ноября, Виталий Игнатенко пригласил в вуз батюшку протоиерея Андрея Гупало — священника Одигитриевского Челябинского женского монастыря.
Батюшка освятил рабочий кабинет нового исполняющего обязанности ректора УралГУФК.
Отец Андрей провел обряд для благословения и защиты пространства и людей, работающих там, от зла и негативной энергии.
— Начинаем с чистого листа и с Божьей помощью. Уральский государственный университет физической культуры имеет славные традиции, вуз отметил свой 55-летний юбилей, здесь учились и учатся выдающиеся спортсмены. Но к сожалению, об университете распространяется много негативной информации: как правдивой, так и совершенно незаслуженной. Хотелось бы начать новую главу в работе УралГУФК со светлых традиций и добрых дел, — отметил новый руководитель вуза.
Накануне руководитель был представлен коллективу на внеочередном заседании Ученого совета вуза. Назначение поддержали первый заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров, министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке, министр физической культуры и спорта Челябинской области Владимир Иванов и заместитель директора Департамента образования, науки и международных отношений Минспорта России Максим Юрьевич Боев.