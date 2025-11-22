Археологи нашли деревянный водопровод XVII века в Петербурге

Благодаря плотному грунту древесина сохранилась, несмотря на то, что пролежала в земле около четырех столетий. Часть находки уже передана в Музей Воды петербургского Водоканала, где специалисты проводят работы по просушке и консервации древних труб. После завершения реставрационных работ уникальный водопровод станет экспонатом, доступным для посетителей музея.