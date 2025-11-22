Археологи нашли деревянный водопровод XVII века в Петербурге

Специалисты обнаружили в Красногвардейском районе Петербурга хорошо сохранившуюся систему водоснабжения XVII века. На Охтинском мысе, где ранее располагался шведский город Ниен, археологи нашли 80 метров деревянных водопроводных труб, изготовленных по уникальной технологии.
Как сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», шведские мастера использовали для создания труб цельные стволы деревьев. «Их раскалывали пополам и выдалбливали сердцевину, а затем части соединяли обратно. Чтобы предотвратить просачивание воды, трубы оборачивали берестой, которая обладает отличными гидроизоляционными свойствами», — пояснили специалисты.
Благодаря плотному грунту древесина сохранилась, несмотря на то, что пролежала в земле около четырех столетий. Часть находки уже передана в Музей Воды петербургского Водоканала, где специалисты проводят работы по просушке и консервации древних труб. После завершения реставрационных работ уникальный водопровод станет экспонатом, доступным для посетителей музея.
