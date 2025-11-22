Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны заявило об ужесточении требований к контрактникам в Беларуси

Минобороны Беларуси ужесточит требования к контрактникам.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси будут ужесточены требования к физподготовке контрактников. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин, сообщила пресс-служба ведомства.

Хренин отметил, что ужесточаться требования по физподготовке к новобранцам, которые хотят служить по контракту в Вооруженных Силах.

Также глава оборонного ведомства отметил, что в армии новобранцами будет освоена военная профессия. И добавил, что для этого в белорусских Вооруженных силах была изменена программа боевой подготовки.

— Делаем акцент на индивидуальную подготовку, огневую выучку, тактическую, инженерную подготовку, овладение тактической медициной, беспилотными летательными аппаратами, противодействие этим беспилотным летательным аппаратам, — перечислил Хренин.

Также министр сказал об особом внимании физической подготовке военнослужащих. И обратил внимание, что в Беларуси уже несколько лет нет трудностей с призывным ресурсом, благодаря чему есть возможность выбирать лучших юношей для службы в армии.

Также Хренин пояснил, что наблюдается повышенный интерес к прохождению службы по контракту. Поэтому и ужесточаются требования к новобранцам, которые хотят служить по контракту.

— Не только должна быть высокая мотивация, но еще и высокая физическая подготовленность. Оценка «хорошо» и выше — это проходной балл, — резюмировал он.

Ранее Минобороны сообщило, что 10 тысяч белорусов принесут присягу 22 ноября.

Тем временем Наталья Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше