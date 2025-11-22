Минобороны заявило об ужесточении требований к контрактникам в Беларуси

В Беларуси будут ужесточены требования к физподготовке контрактников. Об этом рассказал министр обороны Виктор Хренин, сообщила пресс-служба ведомства.
Хренин отметил, что ужесточаться требования по физподготовке к новобранцам, которые хотят служить по контракту в Вооруженных Силах.
Также глава оборонного ведомства отметил, что в армии новобранцами будет освоена военная профессия. И добавил, что для этого в белорусских Вооруженных силах была изменена программа боевой подготовки.
— Делаем акцент на индивидуальную подготовку, огневую выучку, тактическую, инженерную подготовку, овладение тактической медициной, беспилотными летательными аппаратами, противодействие этим беспилотным летательным аппаратам, — перечислил Хренин.
Также министр сказал об особом внимании физической подготовке военнослужащих. И обратил внимание, что в Беларуси уже несколько лет нет трудностей с призывным ресурсом, благодаря чему есть возможность выбирать лучших юношей для службы в армии.
Также Хренин пояснил, что наблюдается повышенный интерес к прохождению службы по контракту. Поэтому и ужесточаются требования к новобранцам, которые хотят служить по контракту.
— Не только должна быть высокая мотивация, но еще и высокая физическая подготовленность. Оценка «хорошо» и выше — это проходной балл, — резюмировал он.
Ранее Минобороны сообщило, что 10 тысяч белорусов принесут присягу 22 ноября.
Тем временем Наталья Эйсмонт сказала, что Александр Лукашенко помиловал 31 украинца по договоренности с Трампом.