Проезд в пермских электричках подорожает

С 1 января 2026 года для Пермской пригородной компании экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира составит 6,74 рубля за километр. На практике это означает, что стоимость билетов на «Городскую электричку» в границах остановок «Курья», «Новые Ляды» и «Липовая гора» вырастет с 40 до 42 рублей.