Проезд в пермских электричках подорожает

С 1 января вступят в силу новые тарифы на проезд в электричках.

Источник: Комсомольская правда

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края приняло постановление о поднятии платы за проезд в пермских электричках.

С 1 января 2026 года для Пермской пригородной компании экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира составит 6,74 рубля за километр. На практике это означает, что стоимость билетов на «Городскую электричку» в границах остановок «Курья», «Новые Ляды» и «Липовая гора» вырастет с 40 до 42 рублей.

Вырастет цена билетов и на междугородние электрички, например, поездка от Перми II до Кунгура с 270 рублей подорожает до 283 рублей, до Верещагино — с 311 до 326 рублей.