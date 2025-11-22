Ричмонд
В Республике Коми реконструировали мост через реку Лекъю

Раньше это была деревянная конструкция, теперь специалисты смонтировали более прочное металлическое основание.

Мост через реку Лекъю в Удорском районе Республики Коми реконструировали при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Раньше это была деревянная конструкция, а в ходе работ специалисты смонтировали более прочное и долговечное металлическое основание. Протяженность переправы составляет 41 м.

Мост находится на автодороге Усогорск — Благоево — Чупрово. Его ремонт позволил улучшить транспортную доступность для жителей Удорского района.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.