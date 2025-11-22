Ричмонд
В Ивановe проведут конференцию об эффективных продажах

Эксперты расскажут, как правильно выстроить процесс коммуникации на каждом этапе сделки.

Конференцию «Эффективные продажи: стратегия успеха» проведут 5 декабря в Ивановe, сообщили в центре развития предпринимательства и поддержки экспорта региона. Поддержка предпринимателей осуществляется в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Спикерами мероприятия станут эксперт по продажам и лидерству Владимир Якуба, а также основатель и ведущий эксперт компании «Нестыдные Продажи» Анна Барна. Они расскажут, как превратить возражения клиентов в возможности и построить эффективную коммуникацию на каждом этапе сделки, введут в курс трендов и обратят внимание на распространенные ошибки. А еще с участниками разберут, какой должна быть система продаж в растущем бизнесе.

Конференция пройдет по адресу: проспект Шереметевский, дом 21. Чтобы присоединиться, необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.