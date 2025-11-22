В Ивановe проведут конференцию об эффективных продажах

Спикерами мероприятия станут эксперт по продажам и лидерству Владимир Якуба, а также основатель и ведущий эксперт компании «Нестыдные Продажи» Анна Барна. Они расскажут, как превратить возражения клиентов в возможности и построить эффективную коммуникацию на каждом этапе сделки, введут в курс трендов и обратят внимание на распространенные ошибки. А еще с участниками разберут, какой должна быть система продаж в растущем бизнесе.